مباحثات بين ولى عهد أبوظبى وبومبيو بشأن معاهدة السلام

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".إلى جانب ذلك ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "معاهدة السلام " بين الإمارات وإسرائيل.وتطرق الجانبان خلال الاتصال لآخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).