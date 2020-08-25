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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين ولى عهد أبوظبى وبومبيو بشأن معاهدة السلام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:24 م
ولي عهد أبوظبي وبومبيو
ولي عهد أبوظبي وبومبيو
محمد عمر
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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إلى جانب ذلك ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها "معاهدة السلام " بين الإمارات وإسرائيل.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال لآخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة إلى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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