26 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة «الدرينى» وآخرين بتهمة التخطيط لجرائم إرهابية

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة هشام الدرينى، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وذلك على خلفية اتهامهم بالإعداد والتجهيز لارتكاب جرائم إرهابية بمنطقة كرداسة.ونسبت النيابة العامة في القضية رقم 679 لسنة 2016 للمتهم هشام السيد ربيع الدريني أنه في يوم 12 يناير الماضي تم الإعداد والتجهيز لارتكاب جريمة إرهابية والترويج بالفعل والقول لأفكار متطرفة تهدف لهدم مؤسسات الدولة والنيل من قياداتها والتظاهر بدون ترخيص بمنطقة كرداسة، والانضمام لجماعة إرهابية.ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.