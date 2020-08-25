محاكمة نجل القيادي الإخواني حسن مالك.. 3 أكتوبر

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و6 آخرين؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.وأسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون -جماعة إرهابية-، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.