فيتامين يساعد في القضاء على خلايا سرطان الرئة

اكتشف علماء جامعة موسكو الحكومية أن دواء فيتامين B1- cocarboxylase، بجرعات عالية، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وفقا للخدمة الصحفية لجامعة موسكو الحكومية.وقالت الخدمة: "اكتشف العلماء في جامعة موسكو الحكومية أن تناول جرعات عالية من cocarboxylase يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وCocarboxylase هو شكل دوائي من فيتامين B1، والذي يستخدم على نطاق واسع في طب مرض السكري والفشل الكلوي والكبد والقلب وعدد من الأمراض الأخرى".وأكدت أن الدراسة أجريت على خلايا في المختبر، وتم دعم هذا العمل بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية، ونشر في مجلة International Journal of Molecular Sciences.يستخدم Cocarboxylase في الطب كجزء من العلاج المعقد لأمراض مختلفة- مرض السكري (بما في ذلك غيبوبة السكري) والفشل الكلوي والكبدي وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها الكثير.. يتكون هذا المركب من فيتامين ب 1 أو الثيامين، من خلال الارتباط ببروتينات الإنزيم، يؤثر cocarboxylase بشكل مباشر على استقلاب الكربوهيدرات وبشكل غير مباشر على تخليق الأحماض النووية والبروتينات والدهون.لاختبار فكرتهم، أجرى المؤلفون تجربة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا ظهارية طبيعية (المرض يصيبهم) من قرد، واتضح أن cocarboxylase يعمل بطريقة مشابهة لعقار سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.يعد سرطان الرئة من أصعب أنواع السرطانات في العلاج، ولديه أعلى معدل وفيات بين المرضى.