رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيتامين يساعد في القضاء على خلايا سرطان الرئة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:46 م
سرطان الرئة
سرطان الرئة
وكالات
طباعة
اكتشف علماء جامعة موسكو الحكومية أن دواء فيتامين B1- cocarboxylase، بجرعات عالية، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وفقا للخدمة الصحفية لجامعة موسكو الحكومية.

وقالت الخدمة: "اكتشف العلماء في جامعة موسكو الحكومية أن تناول جرعات عالية من cocarboxylase يمكن أن يكون له تأثير سلبي على خلايا سرطان الرئة دون التأثير على الخلايا السليمة، وCocarboxylase هو شكل دوائي من فيتامين B1، والذي يستخدم على نطاق واسع في طب مرض السكري والفشل الكلوي والكبد والقلب وعدد من الأمراض الأخرى".

وأكدت أن الدراسة أجريت على خلايا في المختبر، وتم دعم هذا العمل بمنحة من مؤسسة العلوم الروسية، ونشر في مجلة International Journal of Molecular Sciences.

يستخدم Cocarboxylase في الطب كجزء من العلاج المعقد لأمراض مختلفة- مرض السكري (بما في ذلك غيبوبة السكري) والفشل الكلوي والكبدي وعدم انتظام ضربات القلب وغيرها الكثير.. يتكون هذا المركب من فيتامين ب 1 أو الثيامين، من خلال الارتباط ببروتينات الإنزيم، يؤثر cocarboxylase بشكل مباشر على استقلاب الكربوهيدرات وبشكل غير مباشر على تخليق الأحماض النووية والبروتينات والدهون.

لاختبار فكرتهم، أجرى المؤلفون تجربة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا ظهارية طبيعية (المرض يصيبهم) من قرد، واتضح أن cocarboxylase يعمل بطريقة مشابهة لعقار سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.

يعد سرطان الرئة من أصعب أنواع السرطانات في العلاج، ولديه أعلى معدل وفيات بين المرضى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف»: تجهيز غرفتي عمليات استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

وفاة وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 (صورة)

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

السيسي: مصر مستعدة لإقامة مشروعات تنموية مشتركة مع الأردن والعراق

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

إنفوجراف

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«بعد وفاة جاهين».. حكاية الزواج الثالث لسعاد حسني

«اعترافات امرأة».. عندما توهّمت نادية لطفي تعرضها للاغتصاب

اعترافات شمس البارودي: لم يكن هناك تنظيم يدفع للفنانات نظير الاعتزال

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

الخطوط الفنلندية تعتزم شطب ألف وظيفة بسبب كورونا

ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

حقيقة انتقال «كورونا» عبر مياه الصرف الصحي

سلاح جديد تبدأ باستخدامه شركات الطيران لقتل كورونا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مع السلام.. ولكن بحذر
لواء.حمدى البطران
مشروعات مهمة لمصر
القس. رفعت فكرى
الإرادة القوية لا تعرف المستحيل
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب مصر يتكفل بعلاج أمجد ريان وأشرف عتريس

«المورد الثقافي» يفتح باب التقدم لمنح المشروعات الإبداعية الأولى

«كتاب المسرح وشعراء العامية» يطلق دعوة للمشاركة فى فعالياته

«ديفالو.. حتى الشيطان كان ملاكًا»..رواية جديدة لمحمد طارق