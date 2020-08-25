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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ اقتصاد: سعر الفائدة حاليا في حدود 10% (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:51 م
الدكتور محمد البنا
الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد، إن معدل التضخم معتدل، لافتًا إلى أن سعر الفائدة حاليا يتراوح فى حدود الـ 10%، واستطاعت مصر أن تحصل على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كأداة للتمويل السريع لمواجهة الأزمة، حيث إنها مساعدات قدمها الصندوق لكل دول العالم لدعم اقتصادياتها فى ظل ظروف الأزمة.

وأكد الدكتور محمد البنا، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن منح صندوق النقد الدولي مصر 5.2 مليار دولار تمويلا جديدا يؤكد ثقته فى التزام الحكومة فى تنفيذ برنامج ربما يكون مدته قصيرة تصل إلى عام مما سيقلل الأعباء على المواطنين.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه يأمل أن يكون هناك استقرار فى سعر الجنيه وأن تكون التقلبات في سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية في حدود ضيقة، حيث إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى يضعف من تنافسية الصادرات المصرية والعكس صحيح.

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