قبيل انعقادها.. تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن

كشفت قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، وقبيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، تفاصيل المباحثات المقررة في القمة.ومن المقرر أن تنعقد القمة اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.وستركز القمة على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلًا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية.إلى ذلك، ستتطرق إلى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.يذكر أن مصادر أردنية وعراقية كانت أكدت، الاثنين، انعقاد القمة بين قادة الأردن ومصر والعراق، اليوم في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا، إثر وصوله إلى عمّان تحضيرًا للقاء.كما قال أحمد ملال طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، لوكالة فرانس برس، إن "القمة ستعقد الثلاثاء، لكن حجم الوفود ومواعيد الاجتماعات ستكون محدودة كإجراء احترازي".وعقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المتطرفة.