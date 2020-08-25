حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده الـ41

احتفل المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ41، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.وبتلك المناسبة، شارك الجسمي جمهوره صورة نادرة له من مرحلة الطفولة، وكتب معها: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمد لله على كل نعمه واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".​ويأتي احتفال حسين الجسمي بعيد ميلاده بالتزامن مع احتفاله هذه الأيام بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه باللهجة المصرية، "بالبنط العريض".وتجاوزت الأغنية 15 مليون مشاهدة بعد أن طرحها الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات في 15 أغسطس الجاري.