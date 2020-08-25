سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 25-8-2020
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:37 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 25-8-2020، خلال منتصف تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، أغلقت مؤشرات البورصة لدى الكويت خلال التعاملات المسائية على ارتفاع، حيث وصل مؤشر السوق العام نسبة 1.38%، أي 70.57 نقطة، ليقفل على مستوى 5201.82 نقطة، بسيولة مرتفعة بلغت 37.8 مليون دينار، تداولت 175.3 مليون سهم عبر 9203 صفقات، وتم تداول 118 سهمًا ربح منها 71، بينما انخفضت أسعار 29، وثبتت أسعار 18 دون تغير.
كما استقرت مكاسب مؤشر رئيسي 50 على نسبة 0.65%، تساوى 26.93 نقطة، ليقفل على مستوى 4140.65 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي.
أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.16 جنيه.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.38 جنيه، وفي بنك بلوم 51.82 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.28 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.
عالميًا، أغلقت مؤشرات البورصة لدى الكويت خلال التعاملات المسائية على ارتفاع، حيث وصل مؤشر السوق العام نسبة 1.38%، أي 70.57 نقطة، ليقفل على مستوى 5201.82 نقطة، بسيولة مرتفعة بلغت 37.8 مليون دينار، تداولت 175.3 مليون سهم عبر 9203 صفقات، وتم تداول 118 سهمًا ربح منها 71، بينما انخفضت أسعار 29، وثبتت أسعار 18 دون تغير.
كما استقرت مكاسب مؤشر رئيسي 50 على نسبة 0.65%، تساوى 26.93 نقطة، ليقفل على مستوى 4140.65 نقطة.
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 25-8-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.14 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار امام الجنيه للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك الاستثمار العربي واصل الدينار الكويتي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 52.23 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.26 جنيه.
أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.16 جنيه.
في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.38 جنيه، وفي بنك بلوم 51.82 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.28 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.