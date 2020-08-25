سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 25-8-2020

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 25-8-2020





تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.14 جنيه وللبيع 52.12 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل الدينار امام الجنيه للشراء 49.40 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك الاستثمار العربي واصل الدينار الكويتي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 52.23 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.26 جنيه. وفي بنك الاستثمار العربي واصل الدينار الكويتي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 49.18 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 52.23 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.26 جنيه.



أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.59 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.06 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 49.13 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.16 جنيه.



في المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.38 جنيه، وفي بنك بلوم 51.82 جنيه وللبيع 52.20 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.28 جنيه وللبيع 52.20 جنيه.