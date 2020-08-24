محافظ الفيوم: انخفاض معدل إصابات كورونا.. وسجلنا «صفر» ببعض الأيام

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل تعامل المحافظة مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت احتواء أزمة كورونا وهي أزمة في غاية الصعوبة، لافتًا إلى أن معدل الإصابات في المحافظة انخفض الفترة الماضية، وهناك أيام تم تسجيل صفر إصابات بها.وأضاف الأنصاري، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترانيوز"، أن ظهور الإصابة بفيروس كورونا في محافظة الفيوم، كان بعد 4 أسابيع من ظهور أول إصابة في مصر، وهو ما ساعد في الترتيب داخل المحافظة لمواجهة الفيروس، قائلًا: "التنظيم اللي اتعمل ما بين قطاع الصحة والوزارات المختلفة ساعدنا في التحرك بشكل جيد في مواجهة الأزمة".وجه الشكر للجيش الأبيض في المحافظة وفي مصر كلها، نظرًا لتحملهم عبئا كبيرا طوال الفترة الماضية بدءًا من جائحة كورونا، معقبا: "كانوا على قدر المسئولية ويستحقوا كل الإشادة".