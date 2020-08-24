شيرين تكشف سبب غيابها للجمهور

‏تحدثت شيرين إلي جمهورها بكلمات أظهرت حبا شديدا لهم، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر"، وكتبت شيرين قائلة:"بفرح جدًا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا، وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كده أكتر، وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".وكانت قد انتشرت صورة موخرا لشيرين وهي بصحبة زوجها حسام حبيب، وقد توقع البعض حملها لكنها لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر.