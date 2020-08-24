المتهم بقتل طالب البساتين: ضحك مع فتاة في الشارع وكنت بنهي عن المنكر

تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها مع عامل؛ لاتهامه بتمزيق جثة طالب في شارع الجزائر بسبب وقوفه مع فتاة أسفل منزله.وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به جرح طعني في البطن وجرح قطعي في الرقبة وآثار كدمات في الرأس، ملقاة في صندوق قمامة، فقررت النيابة التحفظ على الجثة والتصريح بالدفن عقب التشريح.واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه سبق وتورط في قضية انتماء لجماعة إرهابية وحبس على ذمتها حتى خرج منها منذ عام 2016، وأنه ارنكب الواقعة بحجة النهي عن المنكر فوجود الشاب والفتاة أسفل منزله شيء محرم خاصة أن الوقت كان متأخرا والشارع كان خاليا من المارة.واعترف المتهم أنه عندما سمع ضحك الشاب والفتاة أسفل شرفة مسكنه في شارع الجزائر طاب منه الدهاب قائلًا: «بلاش مسخرة عندنا بنات»، مؤكدا أن الشاب بادله الألفاظ فنزل وتعدى عيله بسلاح أبيض بطعنة نافذة في البطن وكان ذلك في وقت متأخر من الليل فلم يتواجد أحد في الشارع فهربت الفتاة وكانت معها شقيقتها طفلة.ولفت إلى أن الطالب عندما تلقى الطعنة حاول الجري لكنه سقط على وجهه على حجر مما أفقده الوعي فطعنه طعنة في الرقبة، فقام بسحبه أسفل الشرفة وعقب مرور ساعتين من الواقعة ألقاه في مقلب قمامة على بعد 80 مترا من مكان الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكتف بالطعنة الأولى خوفًا من تعقبه وخاف من عودة الفتاة وإيجاده والإرشاد عنه.استمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه موظف، موضحا أن بداية الواقعة كانت حينما طلب منه نجله الضحيه الذهاب للجلوس مع أصدقائه وتأخر عن موعد حضوره اضطر الأهالى إلى الاتصال به، لكنه بدون أي استجابة وفى فجر اليوم التالي ذهب للبحث عنه فى الأقسام والمستشفيات.وأضاف أن شقيقه "أمير" كتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيبه فجاء رد بوجود جثة في صقر قريش، وذهب معه عند شارع السعودية واكتشفوا أنه قتل على يد عامل ملتحي بسبب وقوفه ومعه صديقته، ووضعه داخل صندوق قمامة.وتبين من تقرير تتبع الكاميرات أن المتهم سحب المجني عليه وحمله على كتفه من شارع الجزائر حتى شارع العروبة مستغلًا تأخر الوقت وعدم تواجد أحد بالطريق والتعرف عليه.