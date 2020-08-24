رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل طالب البساتين: ضحك مع فتاة في الشارع وكنت بنهي عن المنكر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:31 م
المجني عليه
المجني عليه
نجلاء رفاعي - اسلام قورة
طباعة
تواصل نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها مع عامل؛ لاتهامه بتمزيق جثة طالب في شارع الجزائر بسبب وقوفه مع فتاة أسفل منزله.

وجاء في مناظرة النيابة عن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به جرح طعني في البطن وجرح قطعي في الرقبة وآثار كدمات في الرأس، ملقاة في صندوق قمامة، فقررت النيابة التحفظ على الجثة والتصريح بالدفن عقب التشريح.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه سبق وتورط في قضية انتماء لجماعة إرهابية وحبس على ذمتها حتى خرج منها منذ عام 2016، وأنه ارنكب الواقعة بحجة النهي عن المنكر فوجود الشاب والفتاة أسفل منزله شيء محرم خاصة أن الوقت كان متأخرا والشارع كان خاليا من المارة.

واعترف المتهم أنه عندما سمع ضحك الشاب والفتاة أسفل شرفة مسكنه في شارع الجزائر طاب منه الدهاب قائلًا: «بلاش مسخرة عندنا بنات»، مؤكدا أن الشاب بادله الألفاظ فنزل وتعدى عيله بسلاح أبيض بطعنة نافذة في البطن وكان ذلك في وقت متأخر من الليل فلم يتواجد أحد في الشارع فهربت الفتاة وكانت معها شقيقتها طفلة.

ولفت إلى أن الطالب عندما تلقى الطعنة حاول الجري لكنه سقط على وجهه على حجر مما أفقده الوعي فطعنه طعنة في الرقبة، فقام بسحبه أسفل الشرفة وعقب مرور ساعتين من الواقعة ألقاه في مقلب قمامة على بعد 80 مترا من مكان الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكتف بالطعنة الأولى خوفًا من تعقبه وخاف من عودة الفتاة وإيجاده والإرشاد عنه.

استمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه موظف، موضحا أن بداية الواقعة كانت حينما طلب منه نجله الضحيه الذهاب للجلوس مع أصدقائه وتأخر عن موعد حضوره اضطر الأهالى إلى الاتصال به، لكنه بدون أي استجابة وفى فجر اليوم التالي ذهب للبحث عنه فى الأقسام والمستشفيات.

وأضاف أن شقيقه "أمير" كتب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيبه فجاء رد بوجود جثة في صقر قريش، وذهب معه عند شارع السعودية واكتشفوا أنه قتل على يد عامل ملتحي بسبب وقوفه ومعه صديقته، ووضعه داخل صندوق قمامة.

وتبين من تقرير تتبع الكاميرات أن المتهم سحب المجني عليه وحمله على كتفه من شارع الجزائر حتى شارع العروبة مستغلًا تأخر الوقت وعدم تواجد أحد بالطريق والتعرف عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

انقطاع شامل للكهرباء فى سوريا نتيجة انفجار خط الغاز العربى

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

وصول طائرتي مساعدات جديدتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«بعد إثارة الجدل».. التنسيق الحضاري: تمثال السادات غير موجود بميادين المنوفية

الكاتب عبد الله السلايمة يطلق «ملتقى العريش الثقافي» في سيناء

وزيرة الثقافة تحول «الصوت الذهبي» لمشروع قومي وترفع جوائزها

كتّاب: «الرعب والتربح والهروب» أسباب توجه الشباب لكتابة الرواية