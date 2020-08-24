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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: جهود ألمانية لنزع فتيل الحرب بين اليونان وتركيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:18 م
الحرب اليونان وتركيا
الحرب اليونان وتركيا
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن ألمانيا تبذل جهودا مكثفة لنزع فتيل الأزمة بين تركيا واليونان، من خلال زيارة يقوم بها هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لكل من أثينا وأنقرة، غدًا الثلاثاء.

وتابع الموقع أن وزير الخارجية الألماني، سيلتقي نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، قبل لقاء نظيره التركي، مولود جاوويش أوغلو، وسيناقش تهدئة التوترات الإقليمية واستئناف المحادثات بين أنقرة وأثينا من أجل حل سلمي في بحر إيجة والبحر المتوسط.

وأضاف موقع "أحوال"، أن زيارة ماس تأتي في ظل تصاعد التوتر فى شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، بسبب الخلاف حول المطالبات المتنافسة بحقوق التنقيب عن النفط والغاز، وتدخل فرنسا لصالح اليونان، وتحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا وإرسالها فرقاطة حربية ضخمة لمنع وقوع أي مصادمات.

وفي 10 أغسطس الجاري، أرسلت تركيا سفينة المسح "أوروتش رئيس" برفقة سفن حربية، لرسم خرائط محتملة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي التي يطالب البلدان بالولاية عليها، وقالت تركيا إن السفينة ستواصل العمل بين قبرص وكريت حتى 23 أغسطس، على الرغم من دعوة الاتحاد الأوروبي لتركيا لوقف أنشطتها في المياه المتنازع عليها، في الأسبوع الماضي، وتعرضت سفن حربية من تركيا واليونان لتصادم.

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