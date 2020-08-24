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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم العالى: اختبارات للالتحاق بالجامعات الأهلية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:51 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الشيماء زيدان
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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك دعم رئاسي متواصل لملف الجامعات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء 4 جامعات جديدة، فضلًا عن مئات الكليات.

وأضاف «عبدالغفار» خلال لقائه مع الإعلامية «ريهام السهلي» ببرنامج «المواجهة» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الأحد، أن هناك 3 جامعات أهلية جديدة تفتح أبوابها للطلبة بداية من العام الدراسي الجديد، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق 100 منحة لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية".

وأشار "وزير التعليم العالي والبحث العلمي"، إلى أن الجامعات الحكومية يمكنها المساهمة في إنشاء فروع للجامعات الأهلية، مفيدًا بأن الزيادة السكانية أحد أسباب تكدس الطلاب بالجامعات الحكومية.

ولفت، إلى أن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة".

واستطرد: "الالتحاق بالجامعات الأهلية يتطلب إجراء اختبارات للقبول بجانب التنسيق، كما اتفقنا مع العلماء المصريين بالخارج للتدريس بالجامعات الأهلية الجديدة".

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