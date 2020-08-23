«المالية» تعلن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة، الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا، 13.69%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 13.53%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يومًا، 13.88%، وأقل عائد 13.55%، ومتوسط العائد 13.83%.وطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه.وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 357 يوما.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.وقررت وزارة المالية تغيير موعد عطاءات أدوات الدين الحكومي بمناسبة اعتبار الخميس 20 أغسطس، إجازة، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، لتصبح الأحد 23 أغسطس أذون خزانة لأجل 182 يومًا، و357 يومًا، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات، والإثنين 24 أغسطس أذون لأجل 91 يومًا، و266 يومًا، وسندات لأجل 5 و10 سنوات.