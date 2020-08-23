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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لا تضع اسم حبيبك فى تاتو.. رسام وشوم يكشف السبب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:30 م
تاتو
تاتو
رباب الأهواني
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شدد شنودة عبدالملاك، رسام وشوم، على ضرورة البحث عن فنانين لرسم التاتو بشكل دقيق، محذرًا من الاستعجال في اختيار أي شخص لتلك المهمة.

وأضاف "عبدالملاك" خلال لقاءه ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد: "أي شخص عايز يعمل تاتو، مايرسمش اسم شخص معين ولا تاريخ معين، لأن في حالة إنهاء العلاقة ستواجهنا مشكلة في إزالة الوشم".

وأوضح، أن هذه الفترة تشهد "هوجة" لإزالة الوشوم على "إنستجرام"، مبينًا أن هناك من يقول إن الحبر الخاص بالتاتو يسبب مشاكل في الجلد وأمراض وغيرها، معقبًا: "هذا الكلام غير صحيح وليس له أي دليل من الصحة".

وتابع: "في مصر لا يوجد لدينا ثقافة كبيرة بفن التاتو، حتى الأحبار التي يتم استخدامها في مصر مختلفة تماما عن الأحبار المستخدمة في أوروبا، فكل الأحبار المستخدمة هنا صناعة أمريكية ومرخصة من منظمة الصحة العالمية".

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