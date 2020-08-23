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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الأوقاف»: لجنة تفتيش لمتابعة أداء أئمة المساجد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:27 م
الدكتور أشرف فهمي
الدكتور أشرف فهمي
الشيماء زيدان
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ناقش الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بـ«الأوقاف»، جهود الوزارة بمجال الدعوة وتأهيل الأئمة وآخر ما تم تطويره في المنظومة الدعوية.

وقال «فهمي»، في لقاء مع الإعلامية «سارة حازم» ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، إن أكاديمية الأوقاف الدولية تخرج أئمة تدرس علوم شرعية وإنسانية، وأن اختيار الأئمة والدعاة والواعظين يتم بدقة كبيرة، من أجل خلق كوادر دعوية واعية تفهم الدين فهمًا صحيحًا.

وأكمل: «نسعد، غدًا، لاستقبال الدفعة الثانية لأكاديمية الأوقاف الدولية بجهد وافر وإعدادات قوية.. نتابع الأئمة من خلال مراقبين تابعين لجهة تفتيش تنتشر يوم الجمعة في المساجد تسمع للإمام وتقيمه من الناحية الدينية والصياغية، وكيف يؤدي الخطبة، وتصدر هذه التقارير للوزارة».

وتابع: "ندرس علم الحضارة الإنسانية والمصرية والتاريخ المصري القديم، ونقوم برحلات للآثار المصرية للتعارف عليها وبيان أهميتها".

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