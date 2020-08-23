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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها: «أبي حكاية لا يخطها قلم»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:38 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها رفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وشقيقها.

وعلقت على الصورة قائلة: "أبي حكاية لا يخطها قلم بل يرويها دعا الله يرحمك ويغفر لك ويحسن إليك بنت أبوها".

وحازت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت له الرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر 2019، بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.
إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها: «أبي حكاية لا يخطها قلم»
إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها: «أبي حكاية لا يخطها قلم»

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