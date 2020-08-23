«الموسيقيين» تستغيث برئيس الوزراء: فلوسنا خلصت ومنتظرين نشتغل

عبّر الدكتور أحمد أبوالمجد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد بسبب أحوال النقابة هذه الفترة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال أبوالمجد، في تصريحات لـ"الدستور"، إن نقابة الموسيقيين تعاني ويعاني كل العاملين بها هذه الفترة بسبب عدم السماح بإقامة الحفلات وخلافه، وهو ما جعل النقابة تستغيث برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن يراعي خلال الفترة المقبلة حال الموسيقيين ويصدر قرارات تحل أزمتهم.وأشار أبوالمجد، إلى أن حال عدد كبير من المنتسبين للنقابة وأعضائها أصبح سيئًا للغاية، مضيفًا: "لا أحد يعمل هذه الفترة، وهو ما أدخل العديد في مشاكل مادية، وفلوسنا خلصت، ومنتظرين الفتح علشان نشتغل"، مؤكدًا أنه يتمنى الفتح مرة أخرى خاصة مع فتح العمل لأغلب النقابات والأشغال في الفترة الأخيرة.واختتم: "في حالة الفتح ستكون هناك إجراءات احترازية من جانبنا، وسنهتم بتطبيقها بشكل حازم"، متمنيًا أن تراعي الدولة كعادتها أحوال الموسيقيين التي تضررت كثيرًا في الفترة الأخيرة.