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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيضانات الصين تهدد تمثال بوذا العملاق (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:46 م
فيضانات الصين
فيضانات الصين
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد غرق تمثال بوذا العملاق في الصين بسبب الفيضانات، إذ وصل منسوب المياه إلى قدمه.

وتسببت الفيضانات في ارتفاع المياه بنهر اليانجتسي لأول مرة منذ 70 عاما، الذي يقع على شاطئه تمثال بوذا المنحوت في الصخر، ويبلغ طوله 71 متراو وتم تصميمه منذ حوالي 1200 عام، وهو جزء من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة سيتشوان الصينية.

كما أظهر الفيديو وضع أكياس من الرمل على المنصة تحت أقدام التمثال، للحيلولة دون وصول مياه الفيضانات إليه، حتى لا يتضرر.

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