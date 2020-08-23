ضبط عامل قتل طالبًا طعنًا في مشاجرة بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على عامل لقتل طالب فى منطقة البساتين.تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.وتبين أن الجثة لطالب عمره 16 سنة، وبه آثار طعنات بالجسد، وبعمل التحريات دلت على أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية.وقام المتهم بطعن المجني عليه بسكين ولقى مصرعة متأثرا بإصاباته، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.