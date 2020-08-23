ضبط عامل قتل طالبًا طعنًا في مشاجرة بالبساتين
الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:36 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت الأجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على عامل لقتل طالب فى منطقة البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
وتبين أن الجثة لطالب عمره 16 سنة، وبه آثار طعنات بالجسد، وبعمل التحريات دلت على أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية.
وقام المتهم بطعن المجني عليه بسكين ولقى مصرعة متأثرا بإصاباته، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.
وتبين أن الجثة لطالب عمره 16 سنة، وبه آثار طعنات بالجسد، وبعمل التحريات دلت على أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية.
وقام المتهم بطعن المجني عليه بسكين ولقى مصرعة متأثرا بإصاباته، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.