كيف تبدو العائلة الملكية البريطانية بالمستقبل..«Face App» يجيب





ووفقًا لموقع" hello magazine" كما هو الحال مع جميع التطبيقات الجديدة التي تغير الوجه،عند إطلاقها، يكون المشاهير من أوائل من جربوا هذه التطبيقات المرحة على الرغم من أن أفراد العائلة المالكة لا يشاركون أبدًا ثمار تجاربهم في مثل هذه التطبيقات، رصد الموقع من خلال تطبيق "FaceApp" كيف تبدو أشكالهم في المستقبل.



- دوقة كامبريدج



إنها واحدة من أكثر النساء اللواتي تم تصويرهن في العالم وتبدو دائمًا مهتمة بالجمال، مع مكياجها الخالي من العيوب، وعلينا أن نعترف أن كيت مهما تقدم بها العمر تكون أحلى مما قبل.



- دوقة ساسكس



لا تزال ميجان تبدو متألقة مع تطبيق الشيخوخة، قد يكون لديها عدد قليل من التجاعيد، لكنها لا تزال رائعة كما كانت دائمًا.



- الأميرة يوجيني

تبدو يوجيني رائعة بمكياج هادىء وإطلالة ساحرة، وهي الابنة الأصغر سنا للأمير أندرو دوق يورك، وسارة دوقة يورك.



- الأميرة بياتريس

ستظل بياتريس تبدو جميلة في سنواتها المتقدمة، وهي أميرة يورك ابنة الأمير آندرو، دوق يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة السابق الأمير فيليب.



- الأمير هاري

هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.



- الأمير تشارلز



سيكون أفضل في المستقبل بصورته الرائعة، وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وهو أبو الأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.



- كونتيسة وسكس



كونتيسة وسكس هي زوجة الأمير إدوارد، إيرل وسكس أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وللثنائي طفلين وتبدو أجمل في المستقبل.



- دوقة كورنوال



قد تكون أكبر ببضع سنوات، لكن كاميلا لا تزال لديها نفس الابتسامة المبهجة، كانت قد تزوجت من أندرو باركر بولز في 4 يوليو 1973، وأنجبا توأم ولورا، وتطلقت منه في 3 مارس 1995، وتزوجت الأمير تشارلز.



- الأمير إدوارد



ولد في 10 مارس 1964 وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب دوق إدنبرة، ويبدو أصغر في المستقبل.



- الأمير ويليام

هو دوق كامبريدج، هو الابن الأكبر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني. تعد أحد الاستخدامات المرحة للتكنولوجيا، هي أن تأخذنا لمكان بعيد إلى المستقبل وتمكنا من رؤية المشاهير كيف يبدو مظهرهم في المستقبل.ووفقًا لموقع" hello magazine" كما هو الحال مع جميع التطبيقات الجديدة التي تغير الوجه،عند إطلاقها، يكون المشاهير من أوائل من جربوا هذه التطبيقات المرحة على الرغم من أن أفراد العائلة المالكة لا يشاركون أبدًا ثمار تجاربهم في مثل هذه التطبيقات، رصد الموقع من خلال تطبيق "FaceApp" كيف تبدو أشكالهم في المستقبل.إنها واحدة من أكثر النساء اللواتي تم تصويرهن في العالم وتبدو دائمًا مهتمة بالجمال، مع مكياجها الخالي من العيوب، وعلينا أن نعترف أن كيت مهما تقدم بها العمر تكون أحلى مما قبل.لا تزال ميجان تبدو متألقة مع تطبيق الشيخوخة، قد يكون لديها عدد قليل من التجاعيد، لكنها لا تزال رائعة كما كانت دائمًا.تبدو يوجيني رائعة بمكياج هادىء وإطلالة ساحرة، وهي الابنة الأصغر سنا للأمير أندرو دوق يورك، وسارة دوقة يورك.ستظل بياتريس تبدو جميلة في سنواتها المتقدمة، وهي أميرة يورك ابنة الأمير آندرو، دوق يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة السابق الأمير فيليب.هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.سيكون أفضل في المستقبل بصورته الرائعة، وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وهو أبو الأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.كونتيسة وسكس هي زوجة الأمير إدوارد، إيرل وسكس أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وللثنائي طفلين وتبدو أجمل في المستقبل.قد تكون أكبر ببضع سنوات، لكن كاميلا لا تزال لديها نفس الابتسامة المبهجة، كانت قد تزوجت من أندرو باركر بولز في 4 يوليو 1973، وأنجبا توأم ولورا، وتطلقت منه في 3 مارس 1995، وتزوجت الأمير تشارلز.ولد في 10 مارس 1964 وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب دوق إدنبرة، ويبدو أصغر في المستقبل.هو دوق كامبريدج، هو الابن الأكبر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني.





ووفقًا لموقع" hello magazine" كما هو الحال مع جميع التطبيقات الجديدة التي تغير الوجه،عند إطلاقها، يكون المشاهير من أوائل من جربوا هذه التطبيقات المرحة على الرغم من أن أفراد العائلة المالكة لا يشاركون أبدًا ثمار تجاربهم في مثل هذه التطبيقات، رصد الموقع من خلال تطبيق "FaceApp" كيف تبدو أشكالهم في المستقبل.

تعد أحد الاستخدامات المرحة للتكنولوجيا، هي أن تأخذنا لمكان بعيد إلى المستقبل وتمكنا من رؤية المشاهير كيف يبدو مظهرهم في المستقبل.ووفقًا لموقع" hello magazine" كما هو الحال مع جميع التطبيقات الجديدة التي تغير الوجه،عند إطلاقها، يكون المشاهير من أوائل من جربوا هذه التطبيقات المرحة على الرغم من أن أفراد العائلة المالكة لا يشاركون أبدًا ثمار تجاربهم في مثل هذه التطبيقات، رصد الموقع من خلال تطبيق "FaceApp" كيف تبدو أشكالهم في المستقبل.

دوقة كامبريدج



- دوقة كامبريدج



إنها واحدة من أكثر النساء اللواتي تم تصويرهن في العالم وتبدو دائمًا مهتمة بالجمال، مع مكياجها الخالي من العيوب، وعلينا أن نعترف أن كيت مهما تقدم بها العمر تكون أحلى مما قبل.

إنها واحدة من أكثر النساء اللواتي تم تصويرهن في العالم وتبدو دائمًا مهتمة بالجمال، مع مكياجها الخالي من العيوب، وعلينا أن نعترف أن كيت مهما تقدم بها العمر تكون أحلى مما قبل.

دوقة ساسكس



- دوقة ساسكس



لا تزال ميجان تبدو متألقة مع تطبيق الشيخوخة، قد يكون لديها عدد قليل من التجاعيد، لكنها لا تزال رائعة كما كانت دائمًا. لا تزال ميجان تبدو متألقة مع تطبيق الشيخوخة، قد يكون لديها عدد قليل من التجاعيد، لكنها لا تزال رائعة كما كانت دائمًا.

الأميرة يوجيني



- الأميرة يوجيني

تبدو يوجيني رائعة بمكياج هادىء وإطلالة ساحرة، وهي الابنة الأصغر سنا للأمير أندرو دوق يورك، وسارة دوقة يورك.

الأميرة بياتريس



- الأميرة بياتريس

ستظل بياتريس تبدو جميلة في سنواتها المتقدمة، وهي أميرة يورك ابنة الأمير آندرو، دوق يورك وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة السابق الأمير فيليب.



الأمير هاري



- الأمير هاري

هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.



الأمير تشارلز



- الأمير تشارلز



سيكون أفضل في المستقبل بصورته الرائعة، وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وهو أبو الأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز. سيكون أفضل في المستقبل بصورته الرائعة، وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وهو أبو الأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.

كونتيسة وسكس



- كونتيسة وسكس



كونتيسة وسكس هي زوجة الأمير إدوارد، إيرل وسكس أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وللثنائي طفلين وتبدو أجمل في المستقبل.

كونتيسة وسكس هي زوجة الأمير إدوارد، إيرل وسكس أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية، وللثنائي طفلين وتبدو أجمل في المستقبل.



- دوقة كورنوال



قد تكون أكبر ببضع سنوات، لكن كاميلا لا تزال لديها نفس الابتسامة المبهجة، كانت قد تزوجت من أندرو باركر بولز في 4 يوليو 1973، وأنجبا توأم ولورا، وتطلقت منه في 3 مارس 1995، وتزوجت الأمير تشارلز. قد تكون أكبر ببضع سنوات، لكن كاميلا لا تزال لديها نفس الابتسامة المبهجة، كانت قد تزوجت من أندرو باركر بولز في 4 يوليو 1973، وأنجبا توأم ولورا، وتطلقت منه في 3 مارس 1995، وتزوجت الأمير تشارلز.



- الأمير إدوارد



ولد في 10 مارس 1964 وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب دوق إدنبرة، ويبدو أصغر في المستقبل. ولد في 10 مارس 1964 وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب دوق إدنبرة، ويبدو أصغر في المستقبل.

الأمير ويليام