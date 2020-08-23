كردستان العراق: حرق ممتلكات عامة جريمة تستوجب العقاب

اعتبر رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، قيام محتجين بحرق المباني الحكومية بـ"حلبجة" أفعالا تندرج في خانة الإجرام.وذكر بيان لحكومة كردستان أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم، ناقشا خلاله الأوضاع في المحافظة من الناحية الصحية والخدمية"، مبينا أن "بارزاني أدان إقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الأفعال تندرج في خانة الإجرام".وحسب البيان، قال بارزاني إنه "قلق إزاء أعمال الشغب والهجوم على الدوائر الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، والتي أقدم عليها مجموعة من الأشخاص باسم المتظاهرين في حلبجة وفي مناطق أخرى".وأضاف أن "الخروج في تظاهرات بطريقة سلمية وحضارية حق من حقوق المواطنين، ولكن إحراق الممتلكات العامة والخاصة يدخل في خانة الإجرام، وينبغي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وإلقاء القبض على مرتكبي تلك الأفعال".وشهدت عدة مدن في إقليم كردستان، الليلة الماضية، احتجاجات تخللتها أعمال عنف، حيث حرق متظاهرون مقرات عدد من الدوائر الحكومية والأحزاب، فيما أشار رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، إلى أن "التظاهرات السلمية حق مشروع وتدمير الممتلكات جريمة"، متوعدًا بمعاقبة من يدمرون المباني العامة والخاصة.