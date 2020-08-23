120 ألف جنيه نفقة متعة لسيدة تركها زوجها وتزوج «مرات عمه» عرفيا

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بنفقة متعة قدرها ١٢٠ ألف جنيه لسيدة تركها زوجها رغما عنها وتزوج من زوجة عمه المتوفى عرفيا.وقالت السيدة "شروق. م "فى دعواها رقم "٧٤٨٨ "لسنة ٢٠١٩، تزوجته فى منتصف سنة ٢٠١٥، وبدأت المعاناة معه بسبب إدمانه للمواد المخدرة، ومكوثه الدائم عن العمل وإجبارى على الجلوس بمنزل أهله والخدمة فيه لأعيش معهم أنا وطفلتى لعدم إنفاقه علينا نهائيا.وتابعت الزوجة حديثها: استمرينا بهذا الوضع حتى سنة ٢٠١٨، وبدأت اتفاجئ بزياراته المتكررة لعمه المريض، وطلبت منه الذهاب معه أكثر من مرة لكنه كان يرفض، وكنت فى حالة من التعجب الشديد عندما أجده يتداين للقريب والغريب ليساعد زوجه عمه فى مرض زوجها وشراء الأدوية له واصطحابه للمستشفى معها، واستمر هذا الوضع لشهور وبمجرد وفاة عمه بدأ يتردد على منزله فى الخفاء وعندما تحدث عنه الكثير من الجيران أخبرهم بأنه تزوج من زوجة عمه عرفيا برغم فرق السن الكبير بينهما وبرضى أبناء عمه جميعا وبعلمهم.واختتمت شروق حديثها: انتقلت حياته إلى منزل عمه وتركنى أنا وابنته فى منزل أهله نعيش فى ذل وهوان مستمر ولم يسأل فينا بجنيه واحد وعندما طلبت منه أكثر من مرة مصاريف لنا رفض، واستمريت في منزل أهله لمدة ٣ شهور وعندما اتصلت به وطلبت منه الحضور لزيارتنا أنا وابنته حضر باليوم الثانى لمنزل أهله وقام بطردنا نهائيا وأخبرنا بأنها رغبة زوجته الجديدة لذلك لجأت لرفع دعوى نفقة متعة ضده ونفقة لطفلتى.