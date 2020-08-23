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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ20.5 مليار جنيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:02 ص
المركزي
المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

وقد قررت وزارة المالية تغيير موعد عطاءات أدوات الدين الحكومي بمناسبة اعتبار يوم الخميس 20 أغسطس إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، لتصبح الأحد 23 أغسطس أذون خزانة لأجل 182 يوما، و357 يوما، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات، والإثنين 24 أغسطس أذون لأجل 91 يوما، و266 يوما، وسندات لأجل 5 و10 سنوات.

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