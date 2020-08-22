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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تقسيط مديونية محدودي الدخل

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:36 م
أيمن حمزة
أيمن حمزة
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن السماح بتقسيط المديونيات لمحدودي الدخل على مدار 24 شهرًا دون فوائد، له شقان الأول السعي والاهتمام بدقة الفاتورة وأن يكون إصدارها بناء على صورة للعداد لضمان دقة القراءة، وفقًا لتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دقة حساب استهلاك الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»: «السماح بالتقسيط لوضع تسهيلات على المواطنين لسداد التراكمات بتقسيطها»، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج لتقديم المواطن لأوراق أو غيره.

وتابع: «التراكمات تكون نتيجة خطأ بعض الأفراد في الشركة، ولذا الشركة تنسق وتقسط الأمر بطول الفترة التي ضمت الخطأ، حتى وإن لم يكن هناك خطأ فالشركة تسمح بالتقسيط على مدار 24 شهرًا لمحدودي الدخل، وينسق مع الشركة التابع لها ويدفع جزء ويقسط الباقي على فترات، وذلك حتى لا يكون هناك إنذار بقطع التيار الكهربائي عن العداد مما يصعب الحياة المواطن، مشيرًا إلى أن التقسيط مهم جدًا للمواطن والشركة».

واستطرد: «برنامج قراءة العداد الجديد، الهدف منه توثيق القراءة ومن الممكن أن يقوم الموطن من خلال الاشتراك في التطبيق بإرسال صورة للعداد بنفسه، حتى يتأكد من صحة الفاتورة لأن قراءة العدادات القديمة لم تعد مقبولة بدون صورة، كما أن التطبيق الجديد لا يفتح إلا أمام العداد».

أما عن العدادات المدفوعة مسبقًا، قال: «تم توصيل 9 ونصف مليون عداد والمتبقي 28 ومليون وهناك خلطة لإحلال العدادات القديمة مع برامج جديدة، وأصبح هناك تطبيق لشحن الكارت من خلال الهواتف المحمولة، كما أن الإقبال عليها أصبح كبيرًا لأن الشخص يتحكم في استهلاكه، مشيرًا إلى أنه خلال 6 سنوات سيتم إحلال العدادات المسبوقة الدفع بدلًا عن التقليدية».

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