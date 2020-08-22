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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل تتدخل الدولة لوقف خلافات الخطيب ومرتضى منصور؟.. وزير الرياضة يجيب

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:28 م
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
محمود عرفات
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الشارع المصري يشهد حراكا كبيرا جدا في مجال تشجيع النادي الأهلي وكذلك الزمالك، خاصة في الأحياء الشعبية، والسر في ذلك يرجع لشعبية كرة القدم.

وعن خلافات مجلسي إدارة الأهلي والزمالك، والحرب الإعلامية بينهما، قال وزير الرياضة، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إننا نتمنى أن تنتهي هذه الخلافات بين المجلسين، موضحا أن الدولة بالتأكيد يكون لها دور في وقف هذه الخلافات، ولكن ليس بالضرورة أن يكون معلنًا.

وأكد: "مع دخول الستالايت، واحتكار إحدى القنوات للدرويات العالمية، تمكنت لغة التسويق من خلق شعبيات لدوريات أخرى، ولكن يظل الأهلي والزمالك لهما الشعبية الأكبر في مصر".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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