كفيف يعمل في صيانة عربات الأطفال: «اعتمدت على بصيرتي»

قال عادل الفحار، كفيف يعمل في تصليح سيارات الأطفال بالمنصورة، إنه فقد بصره مؤخرًا، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة عمله، لافتًا إلى أنه لا يوجد في المنصورة، أحد غيره يعمل على إصلاح عربات الأطفال، مشيرًا إلى أنه ورث الصنعة عن أبيه.أضاف الفحار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رفض الاستسلام لتدهور حالته البصرية وقرر مواصلة عمله، معتمدًا على بصيرته، وهو الأمر الذى نجح فيه بالفعل.قال الدكتور وليد أبو سمرة رئيس مركز طب وجراحة العيون بالمنصورة، خلال اتصال مشترك إن المركز استقبل عادل الفحار بعدما نشر برنامج "التاسعة"، تقريرًا عنه، وقرر معالجته، موضحًا أن الفحار خضع للعلاج اليوم السبت، تحت إشراف فريق متخصص من جراحى العيون.