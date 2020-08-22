شاهد.. حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي

بدأت، مساء السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب بمسرح الجمهورية‪.‬ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغاني الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الشابة الذين تم ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغاني: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحي، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، "يا حبيبي عد لي تاني" ألحان منير مراد أداء كريم حراجى، "خايف أقول" ألحان محمد عبدالوهاب أداء عبدالله محمد، "أهو دا اللى صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمى، "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" ألحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" ألحان عبدالعظيم عبدالحق أداء محمد علي، "أعطني الناي" ألحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنة التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين‪.‬وتكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبي" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتور إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم‪.‬وأقيمت المرحلة الأولى من التصفيات أواخر فبراير الماضي، ثم المرحلة الثانية من المسابقة التي أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقًا من محافظات: شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة، كما تم إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك‪.‬خلال المرحلة الثالثة، بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدى تدريب خمس عشرة موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشرة الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منحًا دراسية ببيت الغناء العربى، إضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.