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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الهلالي: انتهاء التجمعات في كل دور العبادة بسبب كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:28 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك مذهبا فقهيا يقول عن الصلاة يجب أن تكون في المسجد ولكن هناك مذهبا آخر يقول إنك من الممكن أن تصلى الجمعة في المنزل مع أولادك ومن الممكن أن تصلي خلف التلفزيون.

وأضاف "الهلالي" خلال تقديمه لبرنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، "أنا لا أتبنى هذا الرأي الذى يقول إنه يجوز أن تصلي الجمعة خلف المذياع ولكن من الأمانة أن أنقل هذا الرأي وهناك من خالف هذا الرأي وقال إنه لا بد أن يلتحم المصلون ببعضهم البعض في صلاة الجمعة وعلينا ألا ننكر رحمة الاختلاف".

وتابع: "بسبب كورونا انتهت التجمعات في كل دور العبادة وليس المساجد فقط، كما انتهت في الأفراح حفاظًا على صحة الإنسان وبقائه".

وأردف: "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بـ25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بـ500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بـ50 ألف صلاة وصلاته في مسجدي بـ50 ألف صلاة وصلاته في البيت الحرام بـ100 ألف صلاة".

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