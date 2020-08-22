إحالة عاطل وربة منزل متهمين بحيازة أقراص مخدرة للمحاكمة

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، اليوم السبت، إحالة عاطل وربة منزل لمحكمة الجنايات في حيازة كمية من الأقراص المخدرة والحشيش بمنطقة المرج.وكانت معلومات وردت لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطل وربة منزل بترويج الأقراص المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم التأكد من صحة المعلومات، وضبط المتهم "ع.س، ر" عاطل و"ا.ش.ص" ربة منزل، وعثر بحوزتهما على 200 قرص مخدر وكمية الحشيش، وزنت 150 جراما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.وفي سياق منفصل كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بمنطقة الأزبكية، وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر وزنت 690 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول".