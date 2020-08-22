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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: فريق طبى لدراسة حالة مريض السمنة المفرطة قبل إجراء الجراحة

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:51 ص
مريض السمنة
مريض السمنة
رباب الأهواني
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قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تلقت منذ ساعة تقريبًا توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج محمود سمير مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، الجمعة: "فور التوجيه مباشرة تواصلت مع زوجة محمود ليتم نقله إلى دار الشفاء لإجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

وتابع: "تم تشكيل فريق طبي مكون من كبار أساتذة السمنة لتقديم كافة سبل الرعاية له، وتوجه فريق من الإسعاف بحصة مدير إسعاف الغربية إلى المحلة لنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الشفاء، وسيتم خضوعه لكافة الفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء الجراحة فور تجهيزه".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفى دار الشفا وإصدار قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت.

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