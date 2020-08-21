المبعوث الأمريكي لدى طهران: فرض عقوبات على إيران خلال شهر

اتهم براين هوك، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى إيران، باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء عقوبات طهران.وأضاف المبعوث الأمريكي- وفق قناة العربية-: لا نهتم لمعارضة أي جهة فرض عقوبات على إيران، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على طهران خلال شهر.وأشار هوك إلى أنه كان على مجلس الأمن مسؤولية تمديد قرار حظر السلاح على إيران، موضحا أن شروط تفعيل عقوبات إيران، سناب باك متوافرة.وأكد أن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، موضحا أن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران.