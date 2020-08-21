1033 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:11 م
منار أحمدطباعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نزولًا من 1182 حالة في اليوم السابق.
وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة، أمس الخميس.
وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة، بينما تكثف الحكومة الفحوص؛ لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة، أمس الخميس.
وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة، بينما تكثف الحكومة الفحوص؛ لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.