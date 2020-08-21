1033 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نزولًا من 1182 حالة في اليوم السابق.وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يومًا من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة، أمس الخميس.وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة، بينما تكثف الحكومة الفحوص؛ لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.