«رياضية كفر الشيخ» تنفي التنمر بـ أحمد عمر: ملتزمون بمواصفات «الأعلى للجامعات»

رد الدكتور وجيه سكر رئيس لجنة القوام بكلية تربية رياضية كفر الشيخ، على واقعة التنمر بالشاب أحمد عمر (صاحب الشفة الأرنبية)، قائلا: إن اللجنة ملتزمة بالمواصفات التي يرسلها المجلس الأعلى للجامعات، ولا تسمح للطلبة الذين لديهم شفة أرنبية بالالتحاق بالكلية.وقال «سكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن الطالب يعرض على لجنة لسماع نبضات القلب، ثم لجنة لفحص الطول والوزن، والقوام الثابت والقوام ديناميكي.وأردف: «لما جه أحمد عمر مع زملائه، اللجنة معنية ببحث تشوهات القوام من عدمه بشكل عام، ولما طلبت خلع الكمامة وشفت شفته، مشيت زملائه وكان لوحده ومكنش قدام زملائه، وسألته عن الشفة قال بعد 5 شهور هأعمل عملية ثانية، فقلت له يمكن ربنا رايد لك مكان أحسن من ده».وأكد الدكتور وجيه سكر، إن الشفة الأرنبية ضمن عيوب القوام التي تمنع دخول كلية التربية الرياضية، مؤكدا أنه لم يصفه بأنه قبيح مطلقا، وإنما ذلك كان تساؤل أحمد على «فيسبوك».