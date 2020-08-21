«خطوة جريئة».. سليمان الشحومي يرحب بإعلان وقف النار في ليبيا

أعلن أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام سابقا في ليبيا، الدكتور سليمان الشحومي، تأييده ومباركته لإعلان وقف إطلاق النار من قبل المجلس الرئاسي والبرلماني الليبيين، واصفًا تلك الخطوة بأنها جريئة وفي الاتجاه الصحيح.وقال الشحومي في تصريح له: "نعم لوقف نزيف الدم الليبي ووقف الحرب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونتطلع لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ ذلك، وتحقيق إنهاء معاناة أهلنا في كل ربوع بلادنا، لقد طال أمد أزمة بلادنا"، حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية.كما ناشد الشحومي، أعضاء مجلس النواب بالإسراع في تغليب المصلحة العليا للوطن، بجمع شمله، والالتئام في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن.