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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عابد: قرار وقف إطلاق النار بليبيا يتفق مع رؤية مصر وينهي التدخل التركي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:16 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، ترحيبه الكامل بقرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية، مؤكدا أنه يتفق اتفاقا تاما مع الرؤية الثاقبة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى والمبادرات التي تبنتها مصر؛ لإنهاء الأزمة الليبية والفوضى داخل أراضيها بشكل سلمي خاصة إعلان القاهرة.

وناشد "عابد" فى بيان له أصدره اليوم جميع الأطراف والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا الالتزام بهذا القرار والجلوس على طاولة المفاوضات، والوصول إلى حل سلمي يرضي أطراف الأزمة الليبية من الليبيين، بحيث تكون المفاوضات والحلول الناتجة عنها ليبية ليبية دون تدخل خارجي، كما طالبت مصر في مبادرتها وآخرها "إعلان القاهرة"، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء التدخل التركي السافر داخل الأراضي الليبية كما أرادت مصر وتمكنت من تنفيذ هذه الإرادة لإنهاء الأزمة الليبية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية، وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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