جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركى بقيمة 556 ألفًا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لكمية من إكسسوارات الهواتف المحمولة والأدوية البشرية ومستحضرات وأدوات التجميل والملابس المستعملة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض بالوردية الأولى تم الاشتباه فى مشمول 9 من البيانات الجمركية للأمتعة الشخصية الخاصة بركاب مصريين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 480 قطعة إكسسوارات للهواتف المحمولة و40 كاب عسكري و340 كجم ملابس مستعملة و170 علبة لوشن وتفتيح بشرة وكريمات و172 قطعة أدوات تجميل متنوعة و289 علبة سنترام و21 علبة أقراص سولبادين وكمية الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.واشترك في الضبط كل من أحمد غريب وعزالدين عبده وعلي عبداللطيف ومحمد فضل، تحت إشراف محمد حمدي وحاتم أبوسديرة، وبلغت الرسوم والضرائب والتعويضات الجمركية المستحقة 556 ألفا و293 جنيها.وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.