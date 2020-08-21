8 آلاف متطوع لإجراء اختبارات لقاح كورونا فى باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن إسلام آباد مستعدة لبدء المرحلة الثالثة من إجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس "كورونا" اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة صينية.ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن السكرتيرة البرلمانية للخدمات الصحية في باكستان الدكتورة نوشين حميد قولها إن المعهد الصحي الوطني سيشرف على الاختبارات السريرية، حيث تم اختيار نحو 8000 متطوع لإجراء الاختبارات عليهم.