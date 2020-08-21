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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

منة الله حسنى: اليوجا تصفى الذهن وتخلص من الضغوط النفسية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:45 م
اليوجا
اليوجا
ياسمين عباس
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قالت منة الله حسنى، مدربة يوجا، إن ممارسة اليوجا لها فوائد متعددة، ومن الممكن أن يمارسها المواطن في أي مكان، سواء في البيت أو في النادي.

وأضافت منة الله حسني خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الرياضة بشكل عام مهمة لجسم الإنسان، واليوجا بالتحديد تساعد على تصفية الذهن والتخلص من الضغوط النفسية التي يشعر بها الشخص في وقت معين.

وأوضحت أن رياضة اليوجا، تساعد الإنسان على الاسترخاء الجسدي والنفسي وتمنع التوتر وتخفف من القلق، منوهة بأن هذه الرياضة تحدث انسجامًا بين الجسم والعقل والنفس، مؤكدة أن رياضة اليوجا تزيد من الوعي الجسماني العقلي، وتسهم في زيادة التركيز وتقوي الذاكرة، وأثبتت الدراسات أنها تقي من ألزهايمر، وتقلل من العدوانية، والتوتر والاكتئاب، وهو ما يعود في النهاية على راحة البال والإحساس بالرضا والسعادة.

وأدت منة الله بعض التمارين الخاصة باليوجا على الهواء، وكشفت أن هناك دراسات كثيرة تتم على تمارين اليوجا، لافتة إلى أن المخ له تمارين خاصة مثل عضلات الجسم.

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