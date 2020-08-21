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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعافى قطاع السفر الأوروبى يتعثر فى أغسطس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:35 م
قطاع السفر الأوروبي
قطاع السفر الأوروبي
وكالات
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تعثر تعافي قطاع السفر الأوروبي في بداية أغسطس بعد أداء قوي في يوليو، إذ تسبب قواعد الحجر الصحي وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا حالة من الضبابية وتردع السياح عن حجز رحلات إلى الخارج.

وفي يوليو، بلغت أعداد تذاكر السفر جوًا عبر الحدود داخل أوروبا 28 بالمئة من المستويات المسجلة في 2019، إذ بدأ الأوروبيون يسافرون مجددًا بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.

وبحلول الأسبوع الأول من أغسطس، انخفضت الأحجام إلى 18 بالمئة، حسب بيانات قدمتها مجموعة فوروارد كيز لتحليلات السفر.

وأعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا في 26 يوليو، بعد أسبوعين فقط من إعلانها أن السفر إلى هناك آمن، ومنذ بداية أغسطس أضافت فرنسا وكرواتيا والنمسا للقائمة مع إشعار تقل مدته عن يومين.

كما تسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19 في إسبانيا في تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على التحذير من السفر إلى البلد بكامله أو مناطق داخله، مما خلق حالة من الضبابية وثبط آمال شركات الطيران في تعاف قوي.

وقالت ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد المسافرين، يوم الإثنين، إنها تشهد بالفعل أثر القيود الجديدة على الحجوزات وإنها ستقلص خططها لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر وأكتوبر.

وبالنظر مستقبلًا، قال أوليفيه بونتي، نائب الرئيس لدى فوروارد كيز، إن التذاكر الصادرة للربع الرابع للسفر جوًا داخل أوروبا انخفضت 70 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.

وقال إن الوضع المتغير سريعًا يعني أيضًا أن المسافرين يتركون وضع خططهم لوقت لاحق، ويبحثون عن رحلات ويقومون بالحجز في وقت أقرب بكثير لموعد مغادرتهم المزمع مقارنة مع ما كانوا يقومون به فى العام الماضي.

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