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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سائق وتباع لترويج 1000 لتر سولار فى السوق السوداء

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:14 م
لتر سولار في السوق
لتر سولار في السوق السوداء
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالنزهة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين سائق، تباع، حال استقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم، 60 جركن بداخلهم 1200 لتر سولار مدعم.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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