ضبط 193 قطعة سلاح و315 قضية مخدرات وتنفيذ 87990 حكمًا قضائيًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات موسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عن ضبط 193 قطعة سلاح نارى، 315 قضية مخدرات، وتنفيذ 87990 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.