رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب «الغد» بالدقهلية: السيسى أعاد بناء مصر الحديثة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:39 ص
حسن الصادق، نائب
حسن الصادق، نائب رئيس حزب "الغد"
عائشة حسن
طباعة
أكد حسن الصادق، نائب رئيس حزب "الغد" بمحافظة الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر إلى البناء، والتنمية في كل المجالات، موضحًا أنه أعاد بناء مصر الحديثة من خلال حزمة من المشروعات العملاقة، خاصة الطفرة الاقتصادية الهائلة في المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية التي تعتبر من المشروعات الضخمة التي غيرت ملامح مصر.

وأشار "الصادق" - في بيان له اليوم الجمعة- إلى أن السيسي قضى على نسبة كبيرة من العشوائيات، وخير مثال على ذلك منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومدينة الأسمرات و"بشائر الخير"، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة هائلة من خلال الاستقرار السياسي مما أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات الخارجية.

ولفت إلى أن مصر استطاعت بفضل جهود الرئيس تحسين الوضع العام من خلال انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصرية في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية بمنتهي الاحترافية، مما أدى لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام وأعاد مصر للريادة الإفريقية والدولية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب الطفلة أمنية

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تغييرات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية (فيديو)

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لغرق عوامة شهيرة في العجوزة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

علماء يحددون سبب الإصابة أكثر من مرة بعدوى كورونا

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالي يفاقم أعراض الدوالي

عالم فلك روسى يكتشف مذنبًا وكويكبًا جديدين

نيمار يثير الجدل قبل نهائى دورى الأبطال

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

لأول مرة.. أولاد التهامى ينشدون فى حفل مكتبة الإسكندرية

مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

سلوى بكر: «الخرباوى» قدم التصوف كبديل للعنف فى التعامل مع الدين

الليلة.. مدحت صالح يحيى مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية