نائب «الغد» بالدقهلية: السيسى أعاد بناء مصر الحديثة

أكد حسن الصادق، نائب رئيس حزب "الغد" بمحافظة الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاد مصر إلى البناء، والتنمية في كل المجالات، موضحًا أنه أعاد بناء مصر الحديثة من خلال حزمة من المشروعات العملاقة، خاصة الطفرة الاقتصادية الهائلة في المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية التي تعتبر من المشروعات الضخمة التي غيرت ملامح مصر.وأشار "الصادق" - في بيان له اليوم الجمعة- إلى أن السيسي قضى على نسبة كبيرة من العشوائيات، وخير مثال على ذلك منطقة "مثلث ماسبيرو"، ومدينة الأسمرات و"بشائر الخير"، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة هائلة من خلال الاستقرار السياسي مما أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات الخارجية.ولفت إلى أن مصر استطاعت بفضل جهود الرئيس تحسين الوضع العام من خلال انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصرية في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية بمنتهي الاحترافية، مما أدى لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام وأعاد مصر للريادة الإفريقية والدولية.