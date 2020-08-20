هشام الحلبي: الغرب من بعد حرب أكتوبر يستهدف المنطقة بالحروب غير التقليدية

تحدث اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن الحروب غير النمطية ودورها في إسقاط الدول.وقال "الحلبي"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن كل جيل من الحروب ظهر لم يلغِ ما قبله، بل أضيف إليه، والدولة التي تهاجم أخرى تختار الأسلوب الأسهل والأرخص ويحقق هدفها في إسقاط الدولة المستهدفة بأقل الخسائر.وأوضح "المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية"، أن أعظم انتصار أن يحقق العدو الهدف دون أن يتحمل أي خسائر، وهو ما دفع المجتمعات إلى استخدام الحروب غير النمطية مثل "القنبلة الذكية" وتوجيه الشعوب خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.وأكد أن أهم أسباب استخدام الحروب غير النمطية قلة تكلفتها وسرعة الوصول إلى المستهدفين وسهولة تغيير أفكار ضعاف النفوس.وأوضح، أن الغرب أصبح يفكر بعد حرب أكتوبر 1973 فى استهداف المنطقة من خلال الحروب غير التقليدية التي رأت أنها ستخسر خلالها مثلما حدث من قبل.