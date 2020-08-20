دنيا سمير غانم تخوض سباق رمضان 2021 بمسلسل جديد

قررت الفنانة دنيا سمير غانم خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل درامي جديد بعدما غابت العام الماضي عن الدراما الرمضانية.وتعكف «دنيا» خلال الوقت الحالي على التجهيز لمسلسلها بمشاركة المنتج هشام جمال وشركة «سينرجي» المالكة للمنتج تامر مرسي، حيث سيتم الاتفاق على فكرته الذي ستكون أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية.من جهة أخرى، تخوض دنيا سمير غانم البطولة المطلقة لأول مرة في عالم السينما بفيلم «تسليم أهالي» ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم إيمي سمير غانم وآخرون.كانت آخر أعمال دنيا التلفزيونية مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي عرض في رمضان 2018، وتكون من ثلاث قصص مختلفة كل قصة بشخصية جديدة.