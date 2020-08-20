5 طرق بديلة للاحتفال بالتخرج في ظل كورونا

حفل تخرج منزلي

مسيرات فى السيارات

عقد جلسات تصوير في المنزل

حفلات التخرج الافتراضية

أصبحت معظم تقاليد التخرج الاحتفالية، التي تشمل ارتداء العباءات، ومصافحة المدير، والحصول على شهادة البكالوريوس أثناء السير على خشبة المسرح، وإنهاء التجربة برمي القبعات، صعبة جدا، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أنحاء العالم، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، خاصة التباعد الجسدي للسيطرة على الفيروس.وعلى الرغم من أن بعض الطلاب أصيبوا بخيبة أمل، لعدم قدرتهم على الاحتفال بالترخج في شكله المعتاد، إلا أن البعض منهم ما زال يجد طرق خاصة للاحتفال.فيما يلي يقدم موقع scoopempire ملخص للطرق البديلة التي كان تعين على الطلاب المتخرجين في 2020 اتباعها وسط وباء كورونا:المصريون لا يتوقفون عن إبداعاتهم، حيث شاركت مجموعة من الأصدقاء مع والدة طالب في صنع حفلة تخرج محلية الصنع في المنزل، لإضفاء الحيوية، ومن أجل سعادة فتياتها.نظرًا لأن التباعد الاجتماعي هو السلاح المفضل في مكافحة COVID-19، فقد المتخرجون بذكاء على التدابير الوقائية في مكانها أثناء الاستمتاع باستعراض التخرج مع الزخارف التي تغطي السيارة، وبالونات الهيليوم، وأغاني التخرج التي يتم تشغيلها في الخلفية.تبين أن وجود فناء خلفي في المنزل أكثر فائدة مما كنا نظن، وذلك لأنه تحول إلى منصة تخرج حيث أقام الأصدقاء كشك تصوير يلتقطون أنفسهم وهم يرتدون عباءاتهم ويرمون القبعات.قضاء الليلة في فندق من اختيارهمبالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من التخلي عن حلم جامعتهم وهي تحمل خريجًا مثاليًا في فندق فاخر، فقد ذهبوا للقيام بذلك بأنفسهم، عن طريق حجز إقامة ليلة واحدة في فندق، مع إحضار بالونات التخرج الخاصة بهم، والعباءات، والقبعات.بالتوافق مع حقيقة أن الوباء قد ضرب العالم في نفس عام التخرج وأصبح التخرج الشخصي مستحيلًا، ذهب بعض الطلاب إلى أكثر الطرق أمانًا للاستمتاع بحفل التخرج، واستضافة حفل بدء افتراضي من خلال Zoom وFacetime وعدة منصات واجهة مختلفة.