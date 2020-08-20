روسيا تعرب عن قلقها للوضع فى مالى وتدعو كل الأطراف للتفاوض

أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع في دولة مالى، داعية جميع القوى السياسية في مالي إلى التسوية من خلال المفاوضات.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، خلال إحاطة إعلامية في موسكو، اليوم الخميس: "روسيا تُعرِب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث في باماكو، ونحن ندعو جميع القوى الاجتماعية والسياسية في مالي إلى تسوية سلمية للوضع الحالي من خلال المفاوضات".وأضافت "زاخاروفا": "لا يزال الوضع في العاصمة باماكو متوترًا، وهناك حالات نهب لمباني حكومية وسكنية".ويعد انقلاب 18 أغسطس رابع تمرد عسكري منذ استقلال مالى عن فرنسا عام 1960، والثاني في ظرف 8 سنوات.وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية، في الشمال والوسط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.