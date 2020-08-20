رئيس «علمية كورونا»: أعراض تستدعى الذهاب للطبيب فورًا عند ظهورها

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن أهم الأعراض التي تستدعي عند ظهورها الذهاب للطبيب، ومنها الإسهال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتكسير الجسم، للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.وأضاف حسني، خلال مداخلة لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه في حالة عدم استجابة الجسم للأدوية التقليدية للعلاج من هذه الأعراض خلال 12 حتى 24 ساعة، فلا بد في هذه الحالة التوجه للطبيب في أسرع وقت ممكن.وأضاف، أن الطبيب في حالة ظهور أي أعراض عليه أن يقوم بحزمة من الفحوصات للتأكد من الاشتباه بفيروس كورونا أو الإصابة فعليا بالفيروس، موضحًا أن المسحة الطبية ليست مطلوبة على الأعراض فقط، ولكن تطلب فقط عند عمل الأشعة المقطعية وظهور علامات الإصابة بفيروس كورونا.