كيف تنشر الكتائب الإلكترونية الأكاذيب؟.. خبير أمن معلومات يجيب

قال عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن الكتائب الإلكترونية تنشر الأكاذيب عن طريق صفحات تتستر وراء موضوعات عامة مثل الرياضة والموضة، وتحصل على متابعة الملايين، ومن ثم وضع أخبار زائفة أو مضللة.وأضاف عبدالمنعم، عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الصفحات يديرها أكثر من شخص وليس شخصًا واحدًا، كما أن التعليقات تكون موجهة، عن طريق أشخاص تابعين لتلك الكتائب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تفاعل الأشخاص مع تلك المنشورات يؤدي للترويج المباشر لتلك الشائعات وتعليق الملايين، مشددًا على أن المواطن عليه التحقق من الأخبار قبل مشاركتها، وذلك عندما تتعلق بجهة معينة، فلا بد من الرجوع للصفحات الرسمية لتلك الجهات.وأشار عبدالمنعم إلى أن المواطن يجب أن يمتلك كل الوعي عند التعامل مع منشأة انطلقت منذ أيام وذلك لأنها لا تكون حسابات حقيقية، تؤخذ منها معلومات، ودائمًا تشارك منشورات من جهة واحدة، كما أن معظمها لا يحتوي على صورة شخصية وتمتلك أسماءً مستعارة.