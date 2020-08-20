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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مضاعفات بعد 3 أشهر.. دراسة جديدة تصدم مرضى كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:27 ص
مرضى كورونا
مرضى كورونا
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كشفت دراسة جديدة عن أن مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" يظلون يعانون من مضاعفات بعد 3 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

كما أوضحت الدراسة - التي بثت صحيفة الإندبندنت البريطانية نتائجها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن من أصل 110 مرضى ممن يتلقون العلاج في مستشفى ساوثميد بمدينة بريستول البريطانية، يوجد (81 مريضًا) لا يزالون يعانون من أعراض مثل: ضيق في التنفس وآلام في العضلات عند عودتهم للمستشفى مرة أخرى لإجراء الفحوصات الطبية.

كما لا يزال يعاني الكثيرون أثناء القيام بمهامهم اليومية مثل الاغتسال أو ارتداء الملابس أو العودة إلى عملهم، وذلك مقارنةً بباقي السكان.

يذكر أن ما توصلت إليه هذه الدراسة يعد نتائج أولية لمشروع "ديسكفر" الذي يقوم به الصندوق الائتماني التابع لـ"هيئة الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية، والذي يقوم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين البريطانيين في مدينة بريستول، ويدرس هذا المشروع الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.

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